Adresseavisen: Silje-saken ferdig etterforsket

– Vi fikk saken fra politiet for to dager siden. Tipset som politiet fikk, er sjekket ut, og saken er nå sendt tilbake til oss, sier førstestatsadvokat Unni Sandøy til Adresseavisen.

Hun ønsker ikke å si hva tipset gikk ut på.

– Vi får ikke begynt å se på saken før mot slutten av januar, sier Sandøy.

Trøndelag politidistrikt opplyste i starten av november at saken var ferdig etterforsket og oversendt statsadvokaten, men 15. november opplyste de at det var kommet et nytt tips.

Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i 1994. Tre gutter på fire, fem og seks år fikk den gang skylden for venninnens død. Avhørene av guttene har fått kritikk, og i desember 2021 ble det besluttet at saken skulle gjenopptas.