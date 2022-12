Politiet mener de har funnet den fornærmede etter mulig knivstikking i Bergen

– Vi er så godt som helt sikre på at det er ham, sier politiadvokat Linn Mari Søfteland til Bergensavisen.

Politiet rykket ut til Landås grytidlig om morgenen 1. desember etter melding om en mulig knivstikking i tilknytning til en leilighet. Politiet fant blodspor flere steder, og tre menn ble siktet for vold og tatt med til politiarresten. En av mennene bor på adressen der voldshendelsen skal ha skjedd. De tre mennene ble løslatt få dager etter hendelsen.

– Det er vanskelig å fremstille dem for fengsling når vi ikke har en fornærmet person. De kan heller ikke sitte pågrepet mer enn 48 timer, sa Søfteland til Bergens Tidende i etterkant av løslatelsen.

Onsdag formiddag, 20 dager senere, opplyser politiet at de har funnet personen de mener er den fornærmede mannen. Nå venter de på DNA-analyse for å få det bekreftet.

Mannen er skadd, men ikke alvorlig, ifølge politiet. Han har ikke ønsket å forklare seg enda.

– Og de som har forklart seg, har forklart seg sparsommelig. Hvis ikke denne mannen vil forklare seg, får vi nok ikke vite hva som har skjedd, sier Søfteland til BT.

Til avisen sier Søfteland at politiet er usikre på opptakten og bakgrunnen for hendelsen.

– Om dette er en knivstikking, et basketak eller et uhell, er foreløpig vanskelig å si.

De tre mennene som ble pågrepet, har nektet for å ha skadd noen. Politiadvokaten opplyser at det ikke er aktuelt å be om fengsling av noen av de siktede i saken.