Forsvarerne ber om at Tengs-tiltalte frifinnes

Tiltaltes forsvarere, advokatene Stian Bråstein (t.h.) og Stian Kristensen, holder onsdag forsvarets prosedyre i rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Foto: Heiko Junge / NTB