– Jeg vil si at dette er veldig alvorlig. Ikke bare ligger infrastrukturen helt åpent. Denne kabelen vil du kunne sabotere med verktøy kjøpt på nærmeste Jula eller Biltema, sier Kristensen til NRK.

Kristensen mener krigen i Ukraina har vist at angrep på slike kabler er en del av Russlands ordinære krigføring, og at dette gjør fiberkabelen i Øst-Finnmark utsatt for sabotasje.

Beredskapsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Ronny Schjelderup, vil ikke svare direkte på om kabelen er godt nok sikret. Men han er kritisk til synlighet.

– Jeg synes traseene for kritisk infrastruktur ikke bør være mere kjent og synlig enn hva som er strengt nødvendig. Dette for å redusere sårbarheten, sier Schjeldrup.