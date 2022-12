Alle som har kjøpt stolen kan kontakte Ikea for å få hele kjøpesummen tilbake, skriver selskapet i en pressemelding.

IKEA tilbakekaller ODGER arbeidsstol i antrasittgrå farge med datomerking før og inkludert 2221 på grunn av fare for fall og skade for brukeren. Foto: IKEA / NTB

Dette gjelder arbeidsstolen «ODGER» i antrasittgråfarge med datomarkering før og inkludert 2221. 22 står for året, og 21 står for uken produktet ble produsert.

Ifølge Ikea er det en risiko for at stjerneunderstellet på stolen kan gå i stykker, og dermed utgjøre fare for at brukeren faller og skader seg.