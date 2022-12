Musk varsler at han går av

Twitter-eier Elon Musk sier han vil trekke seg som toppsjef i selskapet så snart han finner en erstatter.

– Jeg trekker meg som administrerende direktør så snart jeg finner noen som er dum nok til å ta jobben! Etter det skal jeg bare lede programvare- og serverteamene, skriver Musk på Twitter. Kommentaren er skrevet som et svar på avstemningen han selv opprettet for to dager siden der han spurte brukerne om han burde gå av. 17,5 millioner stemte, og 57,5 prosent av dem ba Musk gå av.

Mer militærhjelp fra USA til Ukraina

Samtidig som president Volodymyr Zelenskyj planlegger et besøk i USA, forbereder amerikanerne en militær bistandspakke til Ukraina verdt 1,8 milliarder dollar. For første gang skal amerikanerne nå levere et Patriot rakettbatteri til luftvern og presisjonsstyrte bomber til Ukrainas kampfly, sier en ikke navngitt tjenestemann tirsdag. Pakken blir trolig kunngjort onsdag. Samme dag kommer Zelenskyj til Washington, meldte flere amerikanske medier tirsdag.

Budsjettkomité vil frigi Trumps skattemeldinger

En budsjettkomité i Representantenes hus har stemt for å offentliggjøre skattemeldingene til ekspresident Donald Trump i løpet av de nærmeste dagene. Vedtaket ble fattet med 24 mot 16 stemmer, og stemmene fordelte seg langs politiske skillelinjer. Det markerer slutten på en årelang politisk og juridisk dragkamp om innsyn i Trumps økonomi. Den tidligere presidenten har kjempet for at opplysningene han har leverer til skattevesenet skal forbli private.

Valg i Peru blir trolig fremskyndet

Nasjonalforsamlingen i Peru har vedtatt å fremskynde det kommende valget til april 2024. Opprinnelig skulle valget vært holdt i 2026, men nå har de folkevalgte – med mer enn det nødvendige to tredels flertall – stemt for president Dina Boluartes forslag om å fremskynde det. Hun la fram forslaget for en uke siden. Det må fortsatt godkjennes også i den neste sesjonen i nasjonalforsamlingen før vedtaket er gyldig.

Weinstein varsler anke

Den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein sier han vil anke domfellelsen for voldtekt, som ble fastslått i en domstol i Los Angeles denne uken. Weinstein risikerer opptil 18 års fengsel etter at han mandag ble funnet skyldig i voldtekt og to andre seksuelle overgrep. Han ble frikjent på ett tiltalepunkt, mens juryen ikke klarte å bli enige om de siste tre.

Mislykket oppskyting av romrakett

En europeisk Vega C-rakett gikk tapt kort tid etter oppskyting fra Fransk Guyana i Sør-Amerika. Den ubemannede raketten hadde to satellitter om bord. Noen minutter etter at raketten ble skutt opp, begynte den å miste høyde, og det ble tydelig at noe hadde gått galt. Sjefen for selskapet som står for oppskytingen, Stephane Israel, sier det var problemer med bæreraketten og et «undertrykk» ble oppdaget i det andre trinnet i tretrinnsraketten.

– Det førte til at oppskytingen av satellittene Pléiades 5 og 6 mislyktes, sier han.