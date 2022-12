Follobanen stengt til 27. desember

Togtrafikken går mellom Oslo og Ski på Østfoldbanens gamle linje, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Vi beklager overfor de reisende som hadde fortjent full togkapasitet på den nye Follobanen fra dag en. Vi jobber med å finne årsaken til brannen i koblingshuset ved Ski stasjon, og har flere teorier som vi nå tester ut for å kunne rette feilen så raskt som mulig, sier Lars Berge, direktør for Bane i Bane Nor.

Den nye Follobanen åpnet i forrige uke. Den dobbeltsporede ekspresslinjen halverer reisetiden fra 22 til 11 minutter mellom Oslo og Ski.

Bane Nor opplyser om at det vil bli en del forsinkelser i togtrafikken, til tross for at toget kjører på sin gamle linje.

– Det blir dessverre innstillinger på en del avganger på togene på L2, RE20, R21 og R22. Togene mellom Ski og Oslo S på linje R23 er innstilt i sin helhet.

Det vil også være et redusert togtilbud fra 27. desember til 1. januar. Bane Nor sier at de ønsker å teste driftsstabiliteten på banestrekningen før de åpner trafikken for full igjen.

Den nye Follobanen var tidligere i uka også rammet av forsinkelser og signalfeil.

– Arbeidet med å åpne Follobanen igjen for fullt har førsteprioritet hos oss nå slik at de reisende kan få et best mulig togtilbud. Vi forstår godt at togkundene er frustrerte, og vi er også skuffet over denne situasjonen, sier Lars Berge.