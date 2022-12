Gjensidige registrerte trafikkuhell hvert andre minutt

– Vi forventer at tallene vil fortsette å stige. Det kan virke som en del bilister ikke tilpasser farten nok etter forholdene. Det er ekstra viktig nå, også å holde god avstand til bilen foran. Mobil- og skjermbruk bør man som ellers ligge unna under kjøring, men klarer man ikke å holde «fingrene unna fatet» skal det enda mindre til enn ellers for at det går galt.

Det sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad i en pressemelding.

De siste dagene har bydd på store utfordringer for bilistene, og skademeldingene tikker kontinuerlig inn til forsikringsselskapet.

– Det er bilister som har kjørt av veien eller som har blitt stående fast, og det er mange kollisjoner som eksempelvis påkjørsler bakfra, sier Rysstad.

I tillegg blir det også stadig flere parkeringsskader fram mot jul.

– Vi tror dessverre bulketallene fram mot jul kan bli større enn på mange år.

En gjennomsnitts bilskade koster ifølge forsikringsselskapet cirka 30.000 kroner, mens en parkeringsskade i snitt ligger på cirka 20.000 kroner.