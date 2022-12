Politiet vil droppe drapssiktelse etter skyteepisode i Oslo

Det skriver NRK.

Det var 27. november i år at en 28 år gammel mann ble skutt og drept på Grønland i Oslo.

I forbindelse med hendelsen ble en mann i 20-årene siktet for medvirkning til drapet, men senere løslatt.

– Politiet vurderte at han ikke hadde hatt en aktiv rolle i saken. Den videre etterforskningen tyder heller ikke på at han har hatt en aktiv rolle, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til kanalen.

En mann i 30-årene er siktet for drapet. Mannen ble varetektsfengslet i fire uker og politiet vil be om at fengslingen blir forlenget onsdag.

– Siktede har så langt samarbeidet med politiet og gitt en omfattende forklaring. Så langt har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Kirkhorn.