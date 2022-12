Skatteforslag kan føre til nedleggelse av Torp flyplass

– Blir det en realitet, ser jeg ikke noen mulighet til å kunne drive flyplassen videre. Vi er helt avhengige av den inntekten, sier administrerende direktør Gisle Skansen ved Torp til Sandefjords Blad.

– Avinor har som sitt lokomotiv Gardermoen, som gjennom sitt taxfreeutsalg subsidierer mange andre lufthavner som ellers hadde gått med dundrende underskudd, sier Skansen til avisen

For å beskrive hvor avhengig flyplassen er av taxfree-ordningen peker han på at det i allerede i statsbudsjettet for 2023 foreslås å halvere tobakkskvoten, noe som alene vil bety et tap for den private lufthavnen på 10 millioner kroner.

Torp Sandefjord lufthavn er en ikke-statlig flyplass. Dette betyr at de ikke får statlig støtte, slik Avinors lufthavner får, skriver Dagbladet.

Skansen tror derfor at forslaget fra Skatteutvalget vil slå negativt ut for flere av de ikke-statlige flyplassene.

– Vi vil miste en betydelig del av inntektene, og det er vanskelig å kunne kompensere for disse, sier han til Dagbladet.

Travel Retail Norway, som eier og driver taxfreebutikkene på Avinors flyplasser i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, mener forslaget er dramatisk.

– Det vil ødelegge for over 2.000 arbeidsplasser og sørge for at nordmenn handler i utlandet istedenfor i Norge. Det er et utrolig lite gjennomtenkt forslag, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad til avisen.