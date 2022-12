Filter Nyheter: Voldsdømt norsk fremmedkriger pågrepet for drapstrusler mot ordfører

– Jeg har hatt kontakt med politiet og har ingen grunn til å tvile på deres vurdering av alvoret i saken. Jeg har også full tillit til at de vil gi meg gode råd i fortsettelsen, sier ordføreren til Filter Nyheter.

Lørdag ble den siktede mannen i 20-årene fengslet i fire uker, siktet for drapstrusler, brudd på våpenloven, hatefulle ytringer og identitetskrenkelse, etter at han ble pågrepet av politiet torsdag i forrige uke.

Mannen er tidligere blant annet mistenkt, tiltalt og dømt blant annet for vold mot politiet og ulovlig befatning med skytevåpen, ifølge fengslingskjennelsen.

Retten mener det er sannsynlig at han nå står bak drapstrusler mot ordføreren og varaordføreren i en kommune på Vestlandet.

– Selv om volden han ble dømt for, er vesentlig mindre alvorlig enn drap, mener retten at siktedes holdning overfor offentlige myndigheter og befatning med våpen underbygger siktedes potensial til å sette makt bak drapstruslene som han mest sannsynlig fremsatte på Snapchat den 15.12.2022, står det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, som NTB har lest.

Sier han har kriget i Ukraina

Ifølge tingretten har mannen selv bekreftet at han har deltatt i krigshandlingene i Ukraina og blant annet deltatt i å «renske» en landsby for russere.

– Retten legger til grunn at han har utøvet alvorlige voldshandlinger der nede, og viser i den forbindelse også til bilde av siktede og avdøde soldater, står det i kjennelsen.

– Dette underbygger at siktede har kapasitet til å begå alvorlige voldshandlinger som f.eks. drap, står det videre.

Sto ved drapstruslene

Tingretten skriver videre at de mener det er spesielt urovekkende at siktede noen timer etter at han skal ha framsatt truslene på Snapchat, skal ha uttrykt at han bare kunne love at han ikke ville effektuere truslene samme dag eller påfølgende dag, men at han ikke kunne love noe etter det.

– Han skal også ha uttrykt at han forsto at det å drepe de aktuelle personene ville ha alvorlige konsekvenser for ham, men at han tenkte det var nødvendig, og at han var villig til å ta konsekvensene, står det i kjennelsen.

– Siktedes atferd den siste tiden, sammenholdt med muligheten for og kapasiteten til å fremsette trusler og evt. sette makt bak dem, tilsier samlet at det er sterk grad av sannsynlighet for nye alvorlige overtredelser, står det videre.

22-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier til Filter Nyheter at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Torstrup har ikke besvart NTBs henvendelser mandag kveld.