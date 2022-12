Viggo Kristiansen ber om 10 millioner kroner før nyttår

Det skriver TV 2.

Kristiansen ble frikjent i Baneheia-saken torsdag etter å ha sittet i fengsel i nesten 21 år.

Før helgen varslet advokaten hans, Bjørn André Gulstad, at de umiddelbart ville kreve en forhåndsutbetaling av erstatningspengene. Da anslo de et krav på 5 millioner, men nå er det altså klart at de ber om det dobbelte.

– Vi ser i ettertid at vi var litt nøkterne da vi antydet 5 millioner kroner. Vi ser at vi like gjerne kan be om 10 millioner kroner i forskudd fordi det uansett er en mindre andel av det totale kravet, sier Gulstad til TV 2.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere sagt at det er naturlig at Kristiansen får utbetalingen sin så fort som mulig, og hun åpnet for å utbetale et forskudd før nyttår. Advokat Bjørn André Gulstad sier Mehl har håndtert situasjonen godt.

– Jeg vil rose justisministeren for først å ha uttrykket en oppriktig beklagelse, en beklagelse Viggo Kristiansen tror helt og holdent på.