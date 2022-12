Olsen har krevd fradrag for 104 millioner kroner i inngående moms for årene 2012-2016, samt skattemessige fradrag for underskudd på 43 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Dette avslo Skatteetaten i 2019. Mens Olsen fikk medhold i tingretten, var lagmannsretten enig med Skatteetaten. Nå er saken behandlet i Høyesterett. Mandag kom Høyesterett til samme konklusjon som lagmannsretten, skriver Rett24.

For å ha rett til skattefradrag må driften kunne gå med overskudd på sikt, men retten mener det tar for lang tid før dette vil skje ved Ramme gård.

– Kravet om at driften må ha evne til gå med overskudd på sikt, er på denne bakgrunn ikke oppfylt, og det er ikke rett til fradrag etter skatteloven, heter det.

Retten slår fast at driften tidligst går med overskudd i 2046.

Dommen er enstemmig.

Ramme gård er et hotell og kulturanlegg og ligger i Hvitsten i Vestby. Anlegget består blant annet av et økologisk gårdsbruk, restaurant og kafé. Sommeren 2021 ble det også åpnet et kunstgalleri.