Minstetiden settes til 14 år, heter det i dommen fra Hordaland tingrett som ble kjent mandag.

Det var 20. september i fjor at en 40 år gammel mann gikk inn på et NAV-kontor i Bergen og drepte Marianne Amundsen og forsøkte å drepe en annen kvinne.

Møtet mellom tiltalte og de to Nav-ansatte var avtalt på forhånd. Vitner har fortalt at de hørte kvinnen rope at mannen hadde kniv kort tid etter at møtet startet. Ifølge videoovervåking skal det ha gått bare 29 sekunder fra mannen gikk inn på møterommet til han gikk ut igjen, skriver Bergensavisen.

I løpet av de 29 sekundene skal Amundsen og den andre kvinnen ha blitt knivstukket 50 ganger.

Varsler anke

Mannens forsvarer, advokat Morten Grimstad, er klar på at hans klient er skuffet over utfallet.

– Dommen vil bli anket. Min klient var psykisk syk og utilregnelig da hendelsen fant sted, sier mannens forsvarer, advokat Morten Grimstad til NTB.

Forsvareren sier at de nå vil bruke tid på å skrive et grundig ankeskriv.

Statsadvokaten fornøyd

Advokat Morten Grimstad forsvarer mannen som drepte Marianne Amundsen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Statsadvokat May-Britt Erstad sier påtalemyndigheten er fornøyd med dommen.

– Om tiltalte var tilregnelig eller ikke, var et vanskelig spørsmål i saken, og det ble ført omfattende bevis for å belyse spørsmålet for retten. Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten deler påtalemyndighetens syn på tilregnelighetsspørsmålet og valg av reaksjon, sier hun i en kommentar.

– Samfunnsvernet er godt ivaretatt med denne dommen.