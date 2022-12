Hver fjerde nordmann tror på engler

Undersøkelsen er gjort av Norstat, på vegne av magasinet Strek.

15 prosent vet ikke, og litt over 60 prosent tror ikke at engler finnes, annet enn som figurer i interiørbutikken eller som motiv på et bilde, skriver Vårt Land.

Engler slik de fremstår i Bibelen, kan være annerledes enn slik de blir oppfattet av folk innenfor new age-feltet. I kristendommen er hovedpoenget at englene er knyttet til Gud, mens folk i nyreligiøse settinger i større grad vender seg til engelen for hjelp og støtte, skriver Strek.

29 prosent av kvinnene spurt i undersøkelsen oppgir at de tror engler finnes. Det er 11 prosentpoeng mer enn blant menn.