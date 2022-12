Undersøkelse viser at hjemmekontor fortsatt er populært

Hjemmekontor er like utbredt blant kvinner som menn, og i alle aldersgrupper, viser undersøkelsen fra Opinions samfunnsmonitor.

I målingen svarer 43 prosent av de spurte at de har hatt hjemmekontor den siste måneden, og hele 64 prosent svarer at de ønsker å ha like mye hjemmekontor fremover som de har nå. Kun 17 prosent vil ha mindre, mens 12 prosent vil ha mer.

– Det ser ut som bruken av hjemmekontor vil fortsette inn i 2023. Mange setter nok pris på hjemmekontor uavhengig av pandemien og ønsker å fortsette med det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Oslo topper landsstatistikken hvor hele 69 prosent av arbeidstakerne har brukt hjemmekontor i løpet av den siste måneden.

Undersøkelsen viser også at 64 prosent av de som har hjemmekontor normalt har 1–2 dager i uken, mens 24 prosent ligger på 3–5 dager i uken.

– Den nye normalen ser ut til å bli to dager på hjemmekontor i uken, for dem som har jobber som kan utføres hjemmefra, sier Clausen.

Hele 61 prosent sier at arbeidsplassen deres ikke har innført begrensninger for antall dager de kan ha hjemmekontor.