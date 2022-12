Ingen kompetansekrav til foreldre som underviser barna selv

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det rundt 260 barn i Norge som får hjemmeundervisning, skriver Aftenposten.

Foreldre kan selv bestemme at barna deres skal ha privat hjemmeundervisning, og de trenger ikke å søke om det. Det stilles heller ingen formelle krav til foreldrenes kompetanse eller utdanningsnivå.

– Skolen er et sted for å lære og utvikle vennskap. Den er et viktig sted for å fange opp elevers behov på flere områder. Det er en risiko for at elever med privat hjemmeundervisning faller gjennom dette sikkerhetsnettet, sier seniorrådgiver Rune Gulbrandsen hos Barneombudet.

Jurist Kirsten Kolstad Kvalø er seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og stipendiat i barnerett ved UiO. Hun mener kontrollen med hjemmeundervisning bør økes.

– Det handler ikke bare om risiko for overgrep. Det kan også handle om retten til utdanning i seg selv, som i Norge ivaretas gjennom at barn er innrullert i den offentlige skolen, sier hun.

Kunnskapsdepartementet jobber for tiden med å lage en ny opplæringslov som skal legges fram i 2024.