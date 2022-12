Politiet fikk melding klokken 12.34 om at et apotek på Jessheim var ranet ved bruk av pepperspray.

På Twitter opplyser politiet at de etter et kort søk pågrep en kvinne som passer beskrivelsen de hadde fått av apoteket.

Kvinnen var også i besittelse av pepperspray, skriver Øst politidistrikt.

Politiet opplyser at peppersprayen ble brukt til å true med, og at ingen personer be fysisk skadd.