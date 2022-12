Søndag blir det trolig kraftig vind og snøfokk i Trøndelag og Nord-Norge sør for Bodø. Østlandet og Sør-Norge kan vente glattere veier mot kvelden.

– I Trøndelag og deler av Nordland blir det kraftig vind og snøbyger. Vi har sendt farevarsel for snøfokk, og det er akkurat under grensen for farevarsel for vind. Det blir dårlig sikt og trøblete kjøreforhold, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Bente Wahl til NTB lørdag kveld.

Hun sier prognosene gjelder det meste av Trøndelag og Nordland sør for Bodø.

På Østlandet, hvor snøværet har ført til mange uhell lørdag, venter hun at forholdene først blir noe bedre. Men så blir det til dels svært glatt på grunn av underkjølt regn.

– Vi har ikke sendt ut farevarsel enda, men vi gjør det trolig søndag. På mandag eller eventuelt søndag kveld blir det nok hålkeføre mange steder, sier hun.

Anbefaler å la bilen stå

Lørdag var det store problemer i trafikken flere steder i landet. I Oslo var det blant annet flere vogntog som ble stående fast på E6, mens andre steder i landet meldte politiet om en rekke utforkjøringer.

– Jeg er ikke akkurat overrasket. Dette er noe vi ser vært eneste år, sier fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Til dem som holder til i områder med særlig vanskelige kjøreforhold har Johansen et klart råd.

– For det første bør man faktisk vurdere om det er nødvendig å dra ut med bilen. All unødvendig kjøring bør unngås, sier Johansen.

På Østlandet og Sørlandet er det ventet såpeglatte veier fra søndag kveld eller mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Anbefaler lav fart

Johansen påpeker at jo flere kjøretøy det er på veiene, jo større er risikoen for at uhellet er ute.

Det neste rådet går på hvor viktig det er å avpasse farten etter forholdene.

– Det betyr ikke at man skal holde seg til fartsgrensen. Veldig ofte er det nødvendig å holde en mye lavere fart. Da har man kontroll, sier Johansen.

Mange mangler erfaring

Johansen sier at det er veldig mange urutinerte trafikanter som ikke kjenner forholdene godt nok.

– Er man usikker bør man teste ut forholdene når man er alene. Er det glatt nok glir man uansett, sier fagsjefen.

Til slutt ber fagsjefen de kjørende om å holde god avstand til andre trafikanter.

– Det å skaffe seg et handlingsrom er smart hvis uhellet først skulle være ute. I tillegg må man for all del unngå blindsona, sier han.