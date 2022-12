Brækhus vant enkelt i comeback

Over halvannet år etter at hun var i bokseringen sist, vant Cecilia Brækhus enkelt på poeng mot argentinske Marisa Joana Portillo i en kamp i Los Angeles i natt norsk tid.

De tre dommerne hadde en poengfordeling 10–9 i favør Brækhus i alle de seks rundene på to minutter hver. Totalt ble det dermed 60–54 til «The First Lady».

Nord-Korea skal ha skutt opp to ballistiske raketter

Sørkoreanske myndigheter hevdet i natt norsk tid at Nord-Korea har avfyrt to «uidentifiserte» ballistiske raketter fra østkysten av landet inn i Østhavet.

– Forsvaret vårt har styrket overvåking og årvåkenhet samtidig som vi samarbeider tett med USA og opprettholder en full beredskapsstilling, sier det sørkoreanske forsvaret i en uttalelse.

Unntakstilstand i El Paso

Ordfører Oscar Leeser i grensebyen El Paso i Texas har erklært unntakstilstand i byen. Årsaken er at hundrevis av migranter slår leir gatelangs, og flere er pågrepet.

Byen pleier å ta imot flyktninger, men den siste tiden har det kommet flere enn hva byen har hatt kapasitet til. Bare den siste uken har landets grensepoliti registrert i overkant av 2.400 migranter som har krysset grensen per dag. Det er 40 prosent flere enn snittet i oktober.

Dødt løp i Fiji-valget

I natt ble resultatet fra stemmeopptellingen i Fiji-valget klart. Verken sittende statsminister Frank Bainimarama eller motstanderen Sitiveni Rabuka fikk flertall. Nå er det opp til sosialdemokratene.

Regjeringen vil nå bli dannet gjennom det som kan bli en langvarig forhandlingsprosess, der begge sider forsøker å få med seg det sosialdemokratiske partiet

Fem personer tatt etter voldsepisode i Oslo

Politiet har kontroll på fem mistenkte personer etter at en person skal ha blitt utsatt for vold på Torshov i Oslo. De var i natt i Fagerheimgata med flere enheter. En person har meldt til politiet at vedkommende har blitt utsatt for vold.

– Politiet ønsker ikke å si noe mer om type våpen eller hvem som er involvert, opplyser operasjonsleder Per-Ivar Iversen.

Dårlig vær i fjellet – flere veier stengt

Riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt på grunn av uvær. På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring. På riksvei 7 er det meldt kraftig vind med nedbør og dårlig sikt.

– Fare for innføring av kolonnekjøring, opplyser Statens vegvesen, som venter at et væromslag vil gi verre kjøreforhold på Østlandet fra i dag.