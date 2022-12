Mistenkte etter voldsepisode i Oslo avhøres søndag formiddag

Det opplyser politiet til NRK. Natt til søndag rykket politiet ut til Fagerheimgata etter at en person hadde meldt til politiet at vedkommende var blitt utsatt for vold. Operasjonsleder Per-Ivar Iversen opplyser at det ble vist fram et våpen under hendelsen. Dette våpenet har politiet kontroll på.

De fem som er pågrepet, var ved 10-tiden fortsatt ikke avhørt, men politiet opplyser til NRK at de skal avhøres i løpet av formiddagen.

– Bakgrunn for hendelsen er per nå ukjent. Politiet ønsker ikke å si noe mer om type våpen eller hvem som er involvert, sier operasjonslederen.

Til TV 2 opplyser politiet at det etter forholdene går bra med offeret, som har blitt sjekket av ambulanse på stedet. Overfor kanalen betegner Tonje Brandrud de fem pågrepne som «unge voksne» og sier at det dreier seg om et ran.

Ifølge VG var de pågrepne på vei ut av en blokk da politiet traff dem.