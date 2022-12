– Titusenvis av katter i Norge er blitt forvillede og husløse. Krav om obligatorisk ID-merking av katter i Norge vil gjøre det mye enklere å hjelpe disse, sier veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset til Nationen.

Mattilsynet anslår at godt over 50.000 av rundt 800.000 katter i Norge er forvillet, og Dyrebeskyttelsen påpeker at mange av disse lider i vinterkulda.