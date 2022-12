Politiet i Sør-Øst politidistrikt melder på Twitter at de har fått inn mange henvendelser om biler som har kjørt av veien i tillegg til dårlige kjøreforhold.

– Beregn god tid og kjør forsiktig, skriver de på Twitter.

Lørdag kom det meldinger om fem vogntog som sto slapsefast på E6 på Klementsrud i Oslo. Disse skapte lange køer på stedet, men klarte etter noe tid å ta seg videre. På E6 ved Son var det en bil som veltet etter å ha kjørt inn i en midtdeler. Der ble en person sendt til sykehus med moderate skader.

I Drammen krasjet en politibil under utrykning. Der ble ingen personer skadet, mens i Moss krasjet en brøytebil med en annen. Heller ikke der ble det meldt om personskade.

En kvinne og et barn kom lørdag ettermiddag i klem under en bil i Kvam i Vestland. Begge er nå frigjort og blir tatt hånd om av helsepersonell.

Gult farevarsel

Lørdag ble det sendt ut gult farevarsel for is og glatt føre også i deler av Agder. Det samme gjelder på Vestlandet sør for Stad ut helgen.

– I løpet av søndagen kan temperaturen i Sør-Norge stige over null grader flere steder, sier meteorolog Susan Reuder til NTB.

– Det kommer til å påvirke kjøreforholdene ytterligere. Derfor bør folk være ekstra oppmerksomme på kjøreforholdene og følge med på farevarsler denne siste helgen før jul, sier Reuder.

Holkeføre

I Agder har snøen allerede gått over til regn. Til Fædrelandsvennen melder politiet i Agder om holkeføre.

– Politiet opprettholder oppfordringen om å kjøre pent. Nå kommer mye av nedbøren som regn, og det gjør at det er speilblankt enkelte steder, sier operasjonsleder Lars Hyberg til fvn.no.

– Ro ned hastigheten vesentlig

Politiet i Øst advarer om svært utfordrende kjøreforhold på alle veier mellom Svinesund og Minnesund.

– Ro ned hastigheten vesentlig! Det er noen som er glad i deg, skriver de.

– Det har vært mange trafikkuhell, men lite personskade. Det forteller meg at folk ikke er forsiktige nok. Det er farten som gjør at du sklir av veien, ikke føreforholdet, sier operasjonsleder Terje Marstad til VG. Hans bønn er klar:

– Det er bare å ta det enda mer med ro.