Kvinne og barn frigjort etter å ha vært fastklemt under bil

Politiet fikk klokken 12.27 melding om at to personer var kommet i klem under en bil i Kvam kommune i Vestland. Ifølge Vest politidistrikt dreier det seg om en kvinne og ett barn.

Begge ble frigjort etter kort tid.

– Kvinnen og barnet befant seg utenfor bilen som begynte å skli, slik at de havnet under den, opplyser Atle Barane i Kvam brann og redning til Bergens Tidende (BT).

– Barnet kom rimelig fort ut. Den andre er nå også frigjort og fraktet med ambulanse, sier vaktkommandør Håkon Myking til Bergensavisen (BA).

Vaktlege Morten Langeland opplyser til NRK at barnet er uskadd og kvinnen har et beinbrudd. De vil fraktes med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus.

Politiet opplyser at det er glatte og krevende forhold. Ambulansehelikopter ble sendt til stedet, men på grunn av kraftig snøvær i område ble de skadde fraktet med ambulansebil.