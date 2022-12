Kvam: Kvinne og barn fastklemt under bil frigjort

Politiet fikk klokken 12.27 melding om at to personer var kommet i klem under en bil i Kvam kommune i Vestland.

Ifølge Vest politidistrikt dreier det seg om en kvinne og ett barn.

– Barnet er frigjort, det blir jobbet iherdig med å frigjøre kvinnen, skrev politiet først.

– Kvinnen er frigjort og bevisst, oppdaterte politiet kort tid senere.

Politiet jobber nå med å skaffe seg oversikt over hendelsesforløpet. Politiet opplyser at det er glatte og krevende forhold.