Det bekrefter mannens forsvarer, advokat Javeed Shah, overfor NTB.

– Min klient samtykker ikke til fengslingen. Vi har bedt om at han blir løslatt, men hvis retten mener at vilkårene for fengsling er oppfylt, ber vi om at fengslingsperioden reduseres betraktelig, sier Shah.

Det var torsdag at en tidligere straffedømt russer ble pågrepet på Svinesund. PST mener han utgjør en fare og er blitt varslet. Mannen har søkt asyl og hevder han er utsatt for tortur i Russland.

Det skriver Nettavisen.

– PST kan bekrefte at opplysningene Nettavisen kommer med stemmer og at PST er varslet. Men dette er en sak som ligger hos Øst politidistrikt, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til Nettavisen.

Den bombedømte mannen skal allerede ha søkt asyl i Norge.

Mannen, som er 22 år gammel, blir framstilt for fengsling lørdag.

– Utsatt for umenneskelig behandling

Hans forsvarer, Javeed Shah, sier til avisen at hans klient har returnert til Norge fordi han har blitt utsatt for umenneskelig behandling og tortur etter at han ble sendt tilbake til hjemlandet Russland.

– Han hadde ikke noe annet valg enn å forlate landet og han var redd for sitt eget liv hvis han ble værende i Russland, sier Shah til Nettavisen.

Politiet sperret av et stort området da de pågrep den unge russeren på Grønland i april 2017. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Pågrepet som 17-åring

Russeren ble første gangen pågrepet i en leilighet på Grønland i april 2017. Han ble opprinnelig siktet for terrorvirksomhet, men tiltalen ble tatt ut på et mindre alvorlig forhold som gjaldt befatning med eksplosiver.

Året etter, i september 2018, falt dommen. Mannen ble dømt til ti måneders betinget fengsel for å ha laget en hjemmelaget eksplosiv innretning.

Mannen ble utvist og sendt tilbake til Russland i 2019.