Nødetatene fikk klokken 8.14 melding om at det brant i et bygg med både industri og leiligheter. Da brannmannskapene kom til stedet var det kraftig røykutvikling og åpne flammer fra bygget.

– Vi evakuerte sju personer, ingen av disse er skadd. I leiligheten hvor det brant mest var det registrert en mannlig beboer i 50-årene, og vedkommende fikk vi ikke tak i, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt

Han forteller at brannvesenets røykdykkere gikk inn i bygget, men måtte etter et grovsøk uten funn trekke seg ut grunnet fare for nedfall fra takkonstruksjonen.

– Etter en stund kunne de ta seg inn igjen og fant dessverre en død person i leiligheten hvor vi antar at brannen startet, sier Hellesund.

Vedkommende er ikke formelt identifisert, men mannens nærmeste pårørende er varslet. Politiet tror ikke det var flere personer i leiligheten.