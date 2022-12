Klokken 7.41 lørdag morgen førte en signalfeil til forsinkelser og innstillinger på Follobanen mellom Oslo S og Ski. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilen men at det kan ta tid.

Berørte toglinjer er Oslo S – Halden (Østfoldbanen RE20), Oslo S – Mysen – Rakkestad (Østfoldbanen østre linje, R22), Oslo S – Ski (Follobanen R23) og Oslo S- Ski – Moss (R21).

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Bane Nor.

På Gjøvikbanen var det en sporveksel som første til forsinkelser lørdag. Bane Nor meldte om feilen klokken 8.22. Ved 9.30-tiden var feilen rettet

Follobanen har hatt en tung start etter åpningen av den nye tunnelen. Tallene viser 166 forsinkede tog, 31,1 forsinkelsestimer og totalt 146 avganger som var helt eller delvis innstilt på sine fire første dager, skriver Bygg.no.

Konserndirektør for drift og teknologi, Sverre Kjenne i Bane Nor, sier utfordringene i stor grad ligger utenfor den nye Blixtunnelen på Follobanen. Han peker på onsdagens avsporing av et tog mellom Ski og Kråkstad, en trøblete sporveksel på Oslo S og hendelsen i Romeriksporten som noen av forstyrrelsene som har ført til en trøblete oppstartsuke for Follobanen.

– Det har vært en uke som har vært dårlig for jernbanedriften i området, og det beklager vi. Men vi vurderer ikke driften av jernbanen ut fra fire dager. Jeg håper vi kommer sterkere tilbake, sier Kjenne.