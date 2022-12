Milliontilskudd til laksetrapper i Beiarelva

– Villaksen er under press og regnes som nært truet. Disse laksetrappene vil legge grunnlag for at laksestammen i Beiarelva over tid kan bli vesentlig styrket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Regionsjef i Statskog Tore Bjørnstad sier laksetrappene i Beiarelva kommer til å gi betydelig økt gytestrekning med gode oppvekstvilkår.

– Det vil både styrke villaksstammen og bidra til å skape verdier for lokalsamfunnet. Samtidig vil Statskog kunne gjøre laksefiske tilgjengelig for flere, sier Bjørnstad.

Laksetrappene bygges i Høgforsen og Bruforsen. Oppstart av arbeidet forventes å skje våren 2023.