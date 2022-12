Politimann tiltalt for promillekjøring

Omfattende etterforskning har ført til at det er tatt ut tiltale mot en politimann i 30-årene, bekrefter Sørvest politidistrikt overfor Bergensavisen . Bergens Tidende skriver at saken skal opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett på nyåret.

Politimannens forsvarer, advokat Ove Kahrs Wangensteen, reagerer på tiltalen.

– Vi er skuffet og overrasket over at det er tatt ut en tiltale. Vi mener det ikke er bevismessig grunnlag for påtalemyndighetens anklage, sier forsvareren til BA.

Det var natt til 6. februar at politiet fikk melding om en bil som ble funnet forlatt etter at den hadde kjørt av veien på Stord.

En time etter utforkjøringen fant de bileieren. Politiet fattet mistanke om at mannen var ruspåvirket, og tok blodprøve. Ifølge tiltalen var promillen på 1,39 tre timer etter den antatte utforkjøringen. Bileieren har hele tiden nektet for å ha kjørt bilen denne natten.

Politimannen har vært suspendert fra jobben sin siden hendelsen fant sted.