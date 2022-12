Ny dag med problemer i togtrafikken – signalfeil på Follobanen

Sist ut er Follobanen.

– Det er forsinkelser på grunn av en signalfeil ved Oslo S. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.

Det skriver Bane Nor på sine nettsider.

– Det er en feil under Middelalderparken. Vi har folk som jobber med signalsystemet nå. Vi har dessverre ingen prognose på når det er helt løst. Dette medfører forsinkelse i togtrafikken, men ingen innstillinger. Togene går, men er litt forsinket, sier pressevakt Gunnar Børseth til NTB.

I vestgående retning førte en feil på en sporveksel ved Lysaker til forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen og Askerbanen fredag ettermiddag. Denne feilen er nå rettet.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver de videre.

De siste dagene har det vært flere problemer på jernbanenettet på Østlandet.

– Vi er lei oss. Folk burde fått et bedre togtilbud enn vi har klart å levere i 2022. Det hadde alle reisende fortjent, og særlig de trofaste pendlerne. De som vil reise klimavennlig, komfortabelt og raskt i hverdagen – vi hadde unnet dem problemfrie turer, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane Nor i pressemelding.