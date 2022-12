Strømselskap slutter med strømsalg

Styreleder i Meløy Energi, Rolf-Inge Sleipnes, bekrefter til Europower at de skal slutte med strømsalg til sluttbrukermarkedet. Nå har Polar Kraft kjøpt de ordinære kundene fra Meløy Energi, og vil levere strøm til disse fra nyttår – og ifølge Europower blir 4.000 strømkunder overført.

Meløy Energi tapte store penger på at 800 kunder bosatt i Sør-Norge ved en tabbe fikk sikret seg et lukrativt fastpristilbud på 126 øre per kWh fra selskapet. Strømselskapet tapte penger fra første dag på grunn av at de må kjøpe strømmen i samme marked som de selger – og innkjøpsprisen i Sør-Norge har vært høyere enn salgsprisen.

Selskapet har forsøkt å kjøpe kunder ut av fastprisavtalene – og en god del kunder har takket ja til tilbudet – så mange at konkursfaren er over for Meløy Energi. Også været har spilt på lag med selskapet.

Kundene som ikke har svart eller har takket nei til tilbudet, beholder sin fastprisavtale ifølge selskapet.

– Meløy Energi vil fortsatt stå inne for sine forpliktelser overfor allerede inngåtte fastpriskundene i sør. Disse kundene vil derfor ikke være en del av avtalen med Polar Kraft, sier Sleipnes.

Han sier fastpriskunder i Sør-Norge fortsatt vil bli ivaretatt av Meløy Energi i henhold til inngåtte avtalebetingelser inntil alle avtalene er utløpt.