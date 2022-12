Mediekonsern tilbyr sluttpakke til alle over 62 år

– I november åpnet vi for tidligpensjon for ansatte i NHST Media Group i Norge som fyller 62. Dette inngår som en del av de tiltakene vi gjør for å håndtere kostnadsveksten vi opplever nå, skriver konsernsjefen i NHST, Trond Sundnes, til Medier24.

Han begrunner valget med utfordrende økonomiske tider i mediebransjen. Konsernet har jobbet med kostnader gjennom høsten og disse vil bli jobbet videre med inn i nyåret.

DN er en NHST-eiet avis. Avisens klubbleder Birk Helle skriver at han synes det er leit at konsernet må ty til slike grep.

– For redaksjonsklubben er det viktig at dette skal være frivillig, og at det blir gitt god individuell veiledning til de aktuelle.