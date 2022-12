Stoppet uten skilt – hevdet han hadde kjørt på rådyr

Du har helt sikkert sett det ute i trafikken du også: Biler som mangler skilt foran – og som noen ganger har det liggende i frontruten i stedet.

Årsakene til dette kan helt sikkert være mange og varierte. Men kjøretøyforskriften er klinkende klar: Det er påbudt å ha synlig kjennemerke både foran og bak på bilen.

Det fikk en BMW-eier kjenne på lommeboka da han ble vinket inn til kontroll onsdag denne uken.

Festet på to minutter

Utrykningspolitiet og Statens vegvesen hadde samarbeidskontroller ved Jessheim og Minnesund. Og uten skilt i fronten var det ikke rart at kontrollørene gjerne ville se nærmere på BMW-en

– Sjåføren hevdet at han hadde kjørt på et rådyr. Men skiltet lot seg feste på to minutter, forteller Bjørn Uno Rogneby som er kontrolleder i Vegvesenet.

FEIL STED: Skiltet lå i frontruten, men det hjalp fint lite. Foto: Statens vegvesen

Ikke uvanlig

– Det har ikke noen betydning at skiltet lå i frontruten?

– Nei, når det ligger der er det ikke forskriftsmessig montert. Det kan jo også lett fjernes ved fotobokser og lignende, sier Rogneby som bekrefter at dette ikke er noe helt uvanlig syn når de er ute og kontrollerer:

– Vi er nok borte i dette ukentlig, sier han.

Rådyr-forklaringen hjalp altså ikke. Her ble det i stedet en bot på 3.000 kroner for bileieren. Skiltet måtte også festes på riktig sted, før han fikk kjøre videre.

STORKONTROLL: Svært mange kjøretøy ble kontrollert på Jessheim og Minnesund, ikke alle fikk kjøre videre. Foto: Statens vegvesen

Avskiltet personbil

Til sammen rullet 1.604 kjøretøy over kontrollplassen i løpet av kontrollene. Politiet avdekket at ni sjåfører kjørte i påvirket tilstand.

13 varebiler hadde overlast. Disse måtte laste ned til lovlig vekt før videre kjøring. Fire av disse hadde også såkalt gebyrpliktig overlast, det ga gebyr på 3000 kroner til fører.

Kontrollørene avdekket at en norskregistrert personbil hadde støtdemperfeste som var rustet vekk, denne bilen ble avskiltet. Videre hadde en norskregistrert varebil to dekk på foraksel som var utslitt. Her ble det bruksforbud og 2.000 kroner i gebyr.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no