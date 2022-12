Hun frykter høye energipriser kan sette arbeidsplasser i fare.

– Jeg er bekymret for at de høye energiprisene kan slå beina under mange levedyktige arbeidsplasser. Jeg frykter rett og slett for arbeidsplassene til mange av våre medlemmer, sier Hessen Følsvik, som appellerer til at energiselskapene og deres eiere kjenner på sitt samfunnsansvar.

Etter nyttår erstattes strømstøtteordningen for bedrifter med fastprisavtaler. Så langt har kun et fåtall av kraftselskapene kommet med tilbud på fastprisavtaler, men prisene er for høye.

Hun vektlegger den gjensidige avhengigheten mellom produsenter og forbrukere av kraft.

– Vi er ikke tjent med et inntrykk av at kraftnæringen prioriterer å maksimere profitt på bekostning av bedrifter og arbeidsplasser, sier LO-lederen.