– Vi i Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at innbyggerne sitter hjemme og fryser på grunn av høye strømpriser samtidig som statens inntekter er større enn noen gang. Det går bare ikke an å forklare folk, sier Stavanger-ordfører og leder i Aps energiutvalg, Kari Nessa Nordtun. Her er hun sammen med Jonas Gahr Støre under valgkampåpningen i 2019. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: NTB