3.200 bedrifter som har søkt om energitilskudd, får støtte før jul

Foreløpige tall viser at 3.186 bedrifter har kartlagt energiforbruket sitt og søkt på støtte fra energitilskuddsordningen.

Av disse ville hele 70 prosent investere i energitiltak som solcelleanlegg, varmepumper, utskifting av vinduer, etterisolering og andre tiltak.

– Jeg er glad for at alle som har søkt, nå får penger på konto før jul. Våre beregninger viser at det er om lag 20.000 bedrifter som kvalifiserer til ordningen, men det er altså ikke alle disse som har søkt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Energitiltakene kan gi besparelser tilsvarende strømforbruket til opp mot 30.000 husholdninger i året.

– Ordningen hjelper de mest utsatte bedriftene med de høyeste strømregningene og kan samtidig bidra til å redusere energiforbruket med opptil 550 gigawattimer i året. Å investere i energitiltak er bra for lommeboken til de enkelte bedriftene og bidrar til å dempe presset på kraftsystemet, sier næringsministeren.

Energitilskuddsordningen skal være en overgangsordning fram til fastprismarkedet er på plass.

– Det har bare gått en liten uke siden de første strømleverandørene begynte å tilby fastprisavtaler, og allerede nå ser vi femårsavtaler ned mot 80 øre, og at treårskontraktene har falt nesten 25 prosent i pris de siste dagene, sier Vestre.