Rekordmange barn går på SFO

Tallene viser at antall førsteklassinger i SFO har økt fra 83 prosent i fjor høst til 92 prosent nå. Det har også vært en økning i deltakelsen på 2. til 4. trinn.

Totalt går nå 165.000 barn i SFO over hele landet, det er 12.000 flere barn enn i fjor.

Økningen kan ha sammenheng med at regjeringen i høst innførte tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. Dette sparer familier for om lag 20.000 kroner i året.

Til høsten utvides tilbudet om 12 timer gratis SFO i uken til å også gjelde andreklassinger.

– Billigere SFO vil hjelpe mange familier i en tid som er økonomisk krevende. Derfor mener jeg det er riktig at regjeringen sammen med SV fikk prioritert dette for både første- og andreklassinger i neste års statsbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).