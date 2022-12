På direkte spørsmål fra Klassekampen om olje- og energiminister Terje Aasland kan se for seg en fremtid der norske strømpriser ikke er koblet til det felleseuropeiske energimarkedet som i dag, svarer Aasland:

– Jeg tror i utgangspunktet at om vi tenker «kun Norge» i energisammenheng, så står vi svakere stilt i fremtiden når det gjelder tilstrekkelig tilgang på rimelig energi.

– Og vi må se på om det er mulig å håndtere den ustabiliteten som gir store svingninger i strømprisen, sier Aasland og legger til at man ikke bare kan diskutere pris.

Noen enkle løsninger for lavere priser finnes ikke, mener han.

– Alle som drømmer om at det finnes en enkel og rask løsning, tror jeg drømmer forgjeves, sier Aasland.

Gjennomsnittlig spotpris for Sør- og Midt-Norge de siste dagene ligget over 4,50 kroner per kilowattime, uten avgifter. Prisene har variert fra 2,80 helt opp i 7 kroner for enkelttimer.