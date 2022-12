Utvalg skal sette datasikkerhet og eierskap under lupen

De skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er bakgrunnen for at regjeringen ønsker bedre kontroll med eierskapet til mobilnett, bredbåndsnett, datasenter og sjøfiberkabler.

Nå setter kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ned et ekspertutvalg som skal utrede saken.

Gjelsvik sier til NTB at det er svært viktig at staten har kontroll over denne typen kritisk, digital infrastruktur.

– Norge er blant verdens mest digitaliserte land, og alle sektorer er i økende grad avhengig av digitale tjenester, framholder han.

Mandat

Hvem som skal sitte i ekspertutvalget, blir ikke klart før etter nyttår. Men mandatet er allerede klart: Utvalget skal blant annet vurdere hvordan nasjonal kontroll kan sikres for:

* mobil- og bredbåndsnett

* transportnett

* undersjøiske fiberkabler

* datasentre

* satellittkommunikasjonssystemer

* anlegg som er viktig for hele krisespennet, blant annet fjellanlegg

Håpet er at utredningen skal være ferdig i løpet av 2023.

– Viktig å sikre kontroll

Utvalget skal blant annet se på om dagens virkemidler, herunder regulering og eierskap, er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig sikkerhet.

Også spørsmålet om staten bør øke – og i tilfelle hvordan – sitt eierskap skal under lupen.

– Det å kjøpe seg opp eller inn i disse selskapene, er definitivt noe av det som skal vurderes, sier Gjelsvik, men føyer til at ingen beslutninger er tatt.

– Dette betyr ikke at vil skal statliggjøre hele sektoren. Men det kan bety at vi skal øke statens eierandeler.

Først vil Gjelsvik imidlertid skaffe seg full oversikt over dagens eierstruktur.

– For det andre må vi vite hva det er viktig å ha nasjonal kontroll over, sier han og peker på at det digitale markedet er preget av mange og raske endringer.

– Det vi har sett gjennom det siste året, er at det skjer stadige endringer i eierstrukturer og markedsandeler. Det er et sammensatt bilde.

I offentlig eie

Samtidig er mye av infrastrukturen allerede i offentlig eie.

I Norge er det i dag tre mobiloperatører som tilbyr landsdekkende nett: Telenor, der staten er hovedaksjonær, svenske Telia og Ice, som eies av Lyse, som igjen eies av fylkeskommuner og kommuner.

På bredbåndssiden har fem aktører 95 prosent av markedet: Telenor, Telia, Lyse/Altibox, Global Connect og NextGenTel.

Gjelsvik viser til at planene om en gjennomgang av den digitale infrastrukturen er nedfelt i Hurdalsplattformen.

– Det er et klart budskap i Hurdalsplattformen at regjeringen skal vurdere i hvilke tilfeller staten bør ta eierskap blant annet til digital infrastruktur, for å sikre disse verdiene. Den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa aktualiserer dette ytterligere, sier Gjelsvik.