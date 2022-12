I Tvedestrand sto det på ettermiddagen flere biler i kø ved drivstoffpumpene på både Uno X og Shell etter at både bensin- og dieselprisen kom helt ned på 15-tallet, for første gang på svært lang tid

Ifølge Tvedestrandsposten kunne førstnevnte skilte med 15,75 for diesel og 15,77 for bensin, mens Shell-stasjonene kom ned i henholdsvis 16,45 og 16,09 per liter ved 16-tiden.

Måtte kalle inn ekstra personale

I Drammen kunne en Shell-stasjon skilte med 17,33 for diesel og 15,32 for bensin.

I Lørenskog ble det kaos ved pumpene da Circle K-kjeden satte ned pumpeprisen mellom klokken 15 og 17 med to kroner under listepris, skriver MittLørenskog. Stasjonen hadde innkalt ekstra personale for å bistå.

Førjulsstunt

Årsaken til at prisene falt for en stakket stund var det da også nettopp Circle-K som i stor grad sto for. Stuntet var nemlig en del av en førjulskampanje på over 2.000 Circle K-stasjoner over hele Europa, og deriblant over 250 stasjoner i Norge.

Både i Oslo, i Tromsø, i Hamar og i Bergen meldes det om lignende tilstander.

Kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i St1 – som driver Shell-stasjonene i Norge – vil ikke kommentere om det dreier seg om en priskrig.

– Vi jobber beinhardt for å til enhver tid ha konkurransedyktige priser til våre kunder – i dag som andre dager, sier hun til NTB.