– Den 19. mai i 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet. De etterlatte har siden levd med sorg og smerte som har vært mye verre enn mine 21 år i fengsel.

Slik startet advokat Bjørn Gulstad, da han leste opp Viggo Kristiansens egne uttalelser etter frikjennelsen.

Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Foto: Privat / NTB

– Til tross for den smerte og avmakt jeg har følt, klarer jeg likevel å se hvor opprivende det har vært for de etterlatte. Jeg har forståelse for smerten de har hatt, som ble forverret ved frifinnelsen. Samtidig kunne jeg ikke leve med en feilaktig dom. Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år.

Kristiansen takket også flere støttespillere.

– Nå ber jeg om fred og ro til å starte et liv. I dag starter resten av livet.