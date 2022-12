Broren til Viggo Kristiansen: – Rørt, men samtidig veldig, veldig glad

– Akkurat nå er jeg rørt, men samtidig veldig, veldig glad.

Det sier broren til Viggo Kristiansen, Trond Kristiansen, i et intervju med VGTV etter domsavsigelsen.

Han forteller videre at ikke kjenner på noe sinne etter at saken ble endelig avsluttet.

– Vi har masse tid igjen. Nå må han komme i gang og få et liv. Selv om han har gått fri i litt over et år er ikke det livet han har nå godt nok, sier broren.

Broren har også god tro på framtiden til Kristiansen.

– Jeg tror at han kan få et veldig fint, uansett om det er i Kristiansand eller et annet sted han velger å bosette seg.

Siden Kristiansen slapp ut fra Ila fengsel 1. juni i fjor har han bodd hjemme på gutterommet til foreldrene.