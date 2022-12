Det dreier seg om flere seksuelle overgrep mot en jente som var i sju-åtte-årsalderen da overgrepene ble begått. Kristiansen har også erkjent at han flere ganger klatret opp på verandaen til en nabokvinne og kikket på henne, som oftest når hun skulle legge seg.

Forholdene ble rettskraftig avgjort i 2001 og 2002 og ble begått mellom mai 1994 og 1996, altså forut i tid for Baneheia-saken. Siden Viggo Kristiansen er frikjent for Baneheia-forholdene, måtte retten utmåle straff for de øvrige forholdene i tiltalen. Han har sonet nesten 21 år etter Baneheia-dommen.

Straffen retten utmåler er uansett for lengst oversonet.

I dommen påpeker lagmannsretten at straffen skal ta utgangspunkt i rettspraksis i tiden mellom gjerningene og rettskraftig dom, og at lovbruddene samlet sett uten formildende omstendigheter kvalifiserer til en fengselsstraff på i overkant av to år.

At Kristiansen var mellom 15 og 17 år på gjerningstidspunktet, og at han har erkjent forholdene, ansees likevel som formildende omstendigheter, og straffen ble derfor satt til ti måneder.