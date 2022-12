Viggo Kristiansens far: – Et slags punktum

– Baneheia-saken er ikke over, men for vår del blir dette et slags punktum. Den viktigste beskjeden fikk vi da saken ble gjenopptatt i fjor, men dette er selvsagt også en spesiell dag, sier Svein Kristiansen, som er Viggo Kristiansens far, til Fædrelandsvennen torsdag formiddag.

Faren sier frikjennelsen er særlig viktig for Kristiansens mor.

– Denne frikjennelsen gir henne en oppreisning hun fortjener, sier han.

Viggo Kristiansens to brødre og far gikk sammen inn i retten like før klokken 12 torsdag.

Kristiansen selv ankom rettssalen 11.59. Han sitter vendt mot dommeren og følger tilsynelatende oppmerksomt med iført olabukse, og grønn- og svartrutete flanellsskjorte.