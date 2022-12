Fire fremstilles for fengsling etter mistenkt skyteepisode i Bergen

De fire er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette, bekrefter politiadvokat Inger-Lise Høyland overfor Bergens Tidende.

Alle de siktede er kjent av politiet fra før, og det er ikke mistanke om at volden var rettet mot tilfeldige. To av de siktede ble behandlet for skuddskader, men ingen er alvorlig skadd. De siktede er en kvinne i 20-årene og tre menn i 30-årene.

Politiet har beslaglagt et skytevåpen etter hendelsen.

Hendelsen fant sted i Hollendergaten i Bergen sentrum og politiet fikk melding klokken 3.22 natt til onsdag.