Brudd i forhandlingene i Norsk Luftambulanse

Tillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sier selskapet ikke viser vilje til å finne løsninger og er redd det kan bli streik etter nyttår.

– Vi mener arbeidsgiver ikke oppfyller kravene til nasjonal standard for redningsmenn når det gjelder nødvendig vedlikeholdstrening. Dette ser vi alvorlig på. Vi gjør en viktig jobb for syke, skadde og personer i nød, da kan vi ikke akseptere at det spares inn på trening, sier han.

Leder for forhandlingene i Parat, Lars Petter Larsen, sier det nå blir sendt plassoppsigelse for samtlige redningsmenn i Norsk Luftambulanse.

– Den situasjonen arbeidsgiver har satt sine ansatte igjennom manglende forståelse for helt elementære krav, er for oss uforståelig. Det er nå sendt plassoppsigelser til Riksmekler og vi regner med mekling straks etter nyttår. Vi jobber alltid for å finne en løsning, men da må arbeidsgiver anerkjenne behovene hos sine ansatte og komme oss i møte, sier Larsen.