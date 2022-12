Kreutzer går til NHO – Moen blir ny administrerende direktør i Finans Norge

Fra 1. januar blir Finans Norge en del av NHO. Derfor går Idar Kreutzer inn i toppledergruppen til NHO fra 1. mars.

Kari Olrud Moen erstatter Kreutzer som ny administrerende direktør i Finans Norge fra samme tidspunkt, skriver Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge er arbeidsgivernes hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte.

– Vi er svært glade for at Kari har takket ja til å påta seg den viktige jobben som leder for Finans Norge, sier styreleder Benedicte Schilbred Fasmer.

Moen har vært statssekretær i Finansdepartementet for Høyre i to perioder og har også jobbet i embetsverket i Finansdepartementet og som politisk rådgiver på Stortinget.