Med seg får han deltakerne Leo Ajkic, Vidar Magnussen, Hani Hussein, Karin Klouman og Lars Berrum, i tillegg til assistenten Olli Wermskog. Det skriver Discovery i en pressemelding.

– Det er jo litt kjedelige omstendigheter å overta rollen under, når alle vet at førstevalget var Linn Skåber. Men jeg er megahappy med å være tredjesortering og takket ja på flekken, sier Bård Ylvisåker.

Han tar over rollen som programleder, etter at den tidligere programlederen, Atle Antonsen, trakk seg fra programmet som følge av at han tidligere i høst ble anmeldt for hatefulle ytringer mot samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali (24). Saken ble henlagt av Statsadvokaten og klagene ligger nå hos Riksadvokaten.

– Vi har jobbet med Bård Ylvisåker gjennom nesten hele hans TV-karriere, og det er ingen tvil om at kvalitetene som behøves i programlederrollen, ligger i hans velfylte humorverktøykasse. Han er rett og slett en av de mest talentfulle vi vet om. Så vi er naturlig nok veldig fornøyde med at han stepper inn på tronen i januar, sier Magnus Vatn, programdirektør i Warner Bros. Discovery i Norge og sjefredaktør i TVNorge.