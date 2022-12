Lokalaviser fyrer opp rovdyrkonflikt

– Mediene er delaktig i å øke konflikten på rovdyr, spesielt i forhold til ulv og bjørn, mener Vilde Sponberg.

Hun har studert Utmarksforvaltning på Høgskolen i Innlandet. Nylig publiserte hun en vitenskapelig artikkel i det internasjonale tidsskriftet GeoJournal. Hun har sett på hvordan rovdyr omtales i avisartikler, kronikker og debattinnlegg på 1970-tallet, i 1982, 1987, 2004 og i 2014. Artiklene var fra lokalavisene Østlendingen og Hamar Arbeiderblad, og riksavisene VG, Dagbladet og Nationen.

– Når det gjelder bjørn og ulv, og da spesielt ulv, har de fått veldig mye negativ omtale. Det blir ofte laget store saker når det først skjer noe, spesielt i lokalavisene. For eksempel når husdyr som sau og storfe blir tatt av ulv, sier Vilde Sponberg i en pressemelding fra Høgskolen Innlandet.

Hun mener det store omfanget av negativ omtale bidrar til å holde liv i konflikten rundt rovdyrforvaltning. Hun forklarer den negative ordlyden med at lokale hendelser føles mer nært og dermed bygges sterkere på følelser.

– Det er også et faktum at lokale hendelser blir mer personlige. De handler om noen du kjenner, eller i et område leserne har nær kjennskap til, sier hun.

Forskning viser ulikheter i synet på rovdyr i rurale og urbane områder.

– Rovdyr er nok mer eksotisk i urbane områder når du ikke får negative opplevelser på nært hold, sier Sponberg.